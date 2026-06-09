Помощник госсекретаря Райли Барнс посетил монастырь Гандантэгчинлэн. Фото

CentralAsia (MNG) - Райли Барнс, помощник государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL), который также является специальным координатором США по тибетским вопросам, посетил Улаанбаатар, Монголия, в начале июня 2026 года. В ходе поездки он сосредоточил внимание на вопросах демократии, свободы вероисповедания и борьбы с торговлей людьми. Об этом сообщает MongolianNews.

слева. Ричард Буанган, Жавзандорж Дуламрагчаа и Райли Барнс

Он провел встречи с представителями различных религиозных групп и посетил монастырь Гандантэгчинлэн в Улаанбаатаре, подчеркнув общую приверженность свободе вероисповедания.

«Благодарю Его Высокопреосвященство Хамбу Ламу Жавзандоржа Дуламрагчаа за теплое гостеприимство во время моего визита в прекрасный монастырь Гандантэгчинлэн — центр монгольского буддизма. Состоялись содержательные беседы с религиозными лидерами, представляющими различные конфессии, об их опыте пребывания в Монголии», — написал помощник госсекретаря Райли Барнс.

«Мы рады приветствовать помощника госсекретаря Райли Барнса во время его визита в Монголию. Мы полны решимости поддерживать прогресс Монголии в укреплении демократии, прав человека и свободы вероисповедания», — написал посол США Ричард Буанган в Улаанбаатаре.

Помощник госсекретаря Барнс объявил, что США выделят дополнительно $2.25 млн в течение следующих двух лет на борьбу с торговлей детьми в Монголии в сотрудничестве с организациями World Vision и The Asia Foundation.

Райли Барнс заявил: «Мне посчастливилось встретиться с представителями World Vision и The Asia Foundation, чтобы обсудить наше партнерство в рамках соглашения между США и Монголией о защите детей. Благодаря эффективному сотрудничеству с этими организациями и правительством Монголии, США выделят дополнительно $2.25 млн на борьбу с торговлей детьми в Монголии в течение следующих двух лет. Вместе мы можем привлечь к ответственности тех, кто совершает эти чудовищные преступления».

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