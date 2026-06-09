Документальный фильм «Хранитель Великой Гоби» получил «Золотой кубок» на болгарском кинофестивале «Златна FEMI»

CentralAsia (MNG) - Ранее мы сообщали, что четыре монгольских фильма были номинированы на премию «Златна FEMI» на Болгарском кинофестивале, — пишет MongolianNews.

Документальный фильм «Хранитель Великой Гоби», снятый режиссером Ган-Очиром Энэбишом и спродюсированный г-жой Мядагбадам Жарантай, редактором и продюсером информационного агентства Eguur, получил «Золотой кубок» на кинофестивале «Златна FEMI» в Софии, Болгария.

Фильм получил премию «Золотой мазаалай Алтайской Гоби» в категории документальных фильмов на фестивале, где соревновались 950 работ из 130 стран. Премия присуждена фильму за то, что он «с помощью высококачественного научного повествования, операторской работы и звукового оформления показал одну из самых редких и нетронутых пустынных экосистем мира, а также выступил против изменения климата».

Фильм «Хранитель Великой Гоби» ранее демонстрировался на международном уровне в апреле этого года в качестве фильма открытия Дней монгольского кино, проходивших в Пусане, Южная Корея.

Мядагбадам Жарантай

Проект, снятый в течение всех четырех сезонов, документирует уникальные сложности изучения мазаалайского, или гобийского, медведя, одного из самых редких видов медведей в мире, который живет в изоляции, а не в группах. Фильм ранее был показан на внутреннем рынке Монголии, а теперь во второй раз предстает перед международной аудиторией на кинофестивале «Златна FEMI».

Съемочная группа уже приступила к работе над своим следующим проектом, посвященным дикому бактрийскому верблюду, известному в местном масштабе как хавтгай, виду, играющему жизненно важную роль в сохранении экосистемы Гоби.

В мире осталось менее 1000 диких бактрийских верблюдов-хавтгай, из которых около 600 обитают в строго охраняемой зоне Большой Гоби на юго-западе Монголии. Однако защитники природы предупреждают, что этот вид сталкивается с растущими угрозами, такими как гибридизация с домашними верблюдами, суровые климатические условия и трансграничная миграция, которые способствуют сокращению популяции и потере генетической чистоты.

В качестве темы для второй части своего документального сериала телеканал Eguur News выбрал дикого верблюда и уже приступил к производству. В рамках проекта также будет запущена открытая кампания по сбору пожертвований от общественности, направленная на поощрение участия граждан в усилиях по защите экосистемы Гоби и находящихся под угрозой исчезновения видов дикой природы.

С помощью готовящегося документального фильма создатели надеются осветить уникальные ландшафты охраняемых территорий Монголии, последствия изменения климата, жизнь местных пастухов и проблемы, приводящие к сокращению численности дикого бактрийского верблюда. Проект предназначен как для внутренней, так и для международной аудитории и направлен на повышение осведомленности о проблеме, прежде чем эти редкие виды пустынных животных станут лишь воспоминанием.

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