Делегация Государственной аудиторской организации Лаоса нанесла визит вежливости

CentralAsia (MNG) - Председатель ВГХ Бямбацогт Сандаг тепло поприветствовал высоких гостей в Монголии и особо отметил неуклонное развитие традиционных дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

Председатель Великого Государственного Хурала Монголии Бямбацогт Сандаг 8 июня принял делегацию Государственной аудиторской организации Лаосской Народно-Демократической Республики во главе с ее руководителем Виенгтависоне Тепачаном.

В начале встречи Председатель ВГХ Бямбацогт Сандаг тепло поприветствовал высоких гостей в Монголии и особо отметил неуклонное развитие традиционных дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Он подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений в 1962 году обе страны последовательно развивают сотрудничество в политической, парламентской и других сферах, и отметил, что взаимодействие между законодательными органами двух стран занимает в этом процессе важное место.

Кроме того, он отметил, что в последние годы сотрудничество между Великим Государственным Хуралом Монголии и Национальным собранием Лаоса активно расширяется, а взаимные визиты и обмен опытом стали регулярными. Он также упомянул, что мебель из красного дерева — стол и стулья, подаренные Национальным собранием Лаоса Великому Государственному Хуралу в 2003 году, по сей день находятся в зале пленарных заседаний ВГХ и продолжают служить ценным символом дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Председатель ВГХ упомянул, что в 2020 году парламент принял обновленную редакцию Закона о государственном аудите, обеспечив независимость государственного аудиторского органа и усовершенствовав нормативно-правовую базу, и пожелал успехов в проведении совместных обучающих и дискуссионных мероприятий аудиторскими ведомствами двух стран.

Руководитель Государственной аудиторской организации ЛНДР Виенгтависоне Тепачан выразил благодарность Председателю ВГХ за теплый прием делегации и отметил удовлетворение расширением сотрудничества между законодательными и государственными аудиторскими органами двух стран. Он также передал приглашение от Председателя Национального собрания ЛНДР посетить Лаос в удобное время.

Как сообщило Управление по связям с общественностью и СМИ Великого Государственного Хурала, во встрече приняли участие депутаты ВГХ Одонтуяа Салдан и Пунсалмаа Бадамдорж, вице-президент Государственной аудиторской организации ЛНДР Тхой Пхонтхилат и Посол ЛНДР в Монголии Хонгкео Суксават.

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