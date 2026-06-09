Следствие добилось возврата незаконно выданного образовательного займа на сумму ₮10.2 млрд

CentralAsia (MNG) - За период с начала проведения следственных действий, связанных с деятельностью Фонда образовательных кредитов (Боловсролын зээлийн сан), в счет погашения внешних займов от 694 учащихся было возвращено в общей сложности $3 054 210.

Постановлением Генеральной прокуратуры от 29 мая 2023 года была создана рабочая группа для проверки информации о преступлении, связанном с тем, что «лица, аффилированные с высокопоставленными государственными должностными лицами, незаконно получали образовательные займы из Фонда образовательных кредитов, подведомственного Министерству образования и науки, и не возвращали их».

Рабочая группа провела проверочные мероприятия по 11 делам в стадии регистрации и 2 делам в стадии предварительного следствия. В результате одно дело в стадии регистрации было прекращено, одно объединено, а по одному делу предварительного следствия составлено обвинительное заключение, которое направлено в суд для вынесения приговора.

В настоящее время в Управлении уголовной полиции Генерального управления полиции рассматривается 1 дело в стадии регистрации, а в Отделе расследований Агентства по борьбе с коррупцией ведется расследование по 8 делам. Еще 1 дело с предложенным обвинительным заключением находится на стадии прокурорского надзора.

За период с начала проведения следственных действий, связанных с деятельностью данного фонда, в счет погашения внешних займов от 694 учащихся было возвращено в общей сложности $3 054 210 (₮10.2 млрд по текущему обменному курсу).

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