Улаанбаатар принимает заседание Координационного комитета транспортного сектора CAREC

CentralAsia (MNG) - 23-е заседание Координационного комитета транспортного сектора Программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (CAREC) состоится 8-9 июня в Улаанбаатаре.

Открывая двухдневное совещание, министр дорожного и транспортного хозяйства Дэлгэрсайхан Борхүү заявил, что за последние 25 лет программа CAREC стала эффективной платформой для расширения регионального экономического сотрудничества, улучшения транспортной связности, упрощения торговли и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Он отметил, что на фоне продолжающейся трансформации мировой торговли, цепочек поставок и транспортных потоков Центральная Азия приобретает новое стратегическое значение. Геополитические сдвиги, сбои в цепочках поставок и изменение транспортных моделей усиливают потребность стран в создании более надежных, устойчивых и диверсифицированных транспортных сетей.

«Будучи страной, не имеющей выхода к морю, Монголия рассматривает коридоры CAREC как жизненно важные ворота для внешней торговли и транспорта, а также как экономическую артерию. Правительство Монголии стремится стать «транзитной Монголией», используя свое стратегическое положение между Азией и Европой и развиваясь в региональный центр транспорта, торговли и услуг», — заявил министр Дэлгэрсайхан.

Участники обсудят среднесрочный обзор Транспортной стратегии CAREC до 2030 года, запланированные мероприятия на 2026 год, региональное моделирование транспорта, анализ цепочек поставок и функционирование транспортных и логистических центров. Также пройдут отраслевые сессии, посвященные трансграничным перевозкам, гражданской авиации, автомобильному и железнодорожному транспорту, водному транспорту, логистике, безопасности дорожного движения, интеллектуальной мобильности и цифровой трансформации.

В ходе встречи Монголия представила доклады на темы «Создание единой международной системы страхования автомобильного транспорта на региональном уровне» и «Безопасность дорожного движения и управление дорожными активами в Монголии». Участники обменялись мнениями о региональном сотрудничестве, реформах транспортной политики и устойчивом развитии, а также обсудили реализацию приоритетных транспортных программ среди стран-членов CAREC и возможности для будущего сотрудничества и инвестиций.

Монголия создала необходимую правовую базу для осуществления прямых международных автомобильных перевозок с 25 странами. В рамках своей политики «Транзитная Монголия» страна также работает над укреплением сотрудничества в рамках Монгольско-российско-китайского экономического коридора и позиционированием себя в качестве ключевого узла наземных перевозок в Центральной Азии.

Министерство отметило, что в 2016 году на долю монгольских транспортных операторов приходилось всего один процент транспортных операций в рамках проекта TIR, но к 2025 году их доля увеличилась до 47%, а количество перевозок выросло с 56 до 4.711.

В железнодорожном секторе Монголия реализует проекты железной дороги Зүүнбаян—Ханги и западного и восточного железнодорожных коридоров для создания новых маршрутов для экспортных и транзитных грузоперевозок. Также предпринимаются усилия по расширению пропускной способности стратегических пограничных переходов, таких как Замин-Үүд и Алтанбулаг, и по упрощению транспортных и логистических операций.

В сфере гражданской авиации Монголия проводит политику либерализации воздушного транспорта и готовится к прямым рейсам в Соединенные Штаты и страны Европейского союза. Аэропорты в аймагах Ховд, Өмнөговь, Хөвсгөл и Баян-Өлгий также модернизируются для приема прямых международных рейсов.

Министр Дэлгэрсайхан также объявил, что Монголия официально представила Организации Объединенных Наций свое предложение о создании единой международной системы транспортного страхования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направленной на снижение региональных транспортных рисков и обеспечение надежности трансграничных перевозок.

В этом году отмечается 25-летие программы CAREC. Монголия, как страна-хозяйка мероприятий CAREC в 2026 году, организует встречу в Улаанбаатаре. В мероприятии примут участие представители 11 стран-участниц программы, Азиатского банка развития, международных финансовых институтов, партнеры по развитию и заинтересованные стороны из транспортно-логистического сектора.

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