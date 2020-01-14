16+
Подписка
Реклама
Пресс-центр
Об издании
Контакты
Чужой компьютер
Забыл пароль?
Регистрация
Главная
Азия и мир
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
[РУС]
[ENG]
[КЫРГ]
16 января 2020
Главная
Азия и мир
Казахстан
Кыргызстан
Монголия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
экономика
общество
политика
новости компаний
происшествия
спорт
Из всех пяти «станов» Кыргызстан самый прекрасный и захватывающий, – американский туристический VIP журнал Conde Nast Traveler
21.11.2019 22:46
читать полностью...
вчера
23:42
Сломанные уши, шрамы и обожженные уксусом глаза. Жительница Нур-Султана сообщила о семейном насилии, которое она терпела около 20 лет
(269)
23:25
Угандийский имам случайно женился на мужчине
(1056)
22:51
Рамзан Кадыров сообщил о своей временной нетрудоспособности. Обязанности главы Чечни исполняет председатель правительства
(1585)
22:24
Что известно о Михаиле Мишустине, кандидате в премьер-министры России?
(1873)
19:38
Правительство России подало в отставку
(6783)
16:48
Монгольские дальнобойщики теперь могут перевозить товары по 16 странам, включая Кыргызстан, Казахстан и страны ЕС
(910)
16:29
Путин предложил провести всенародное голосование по предложенным поправкам в Конституцию
(1354)
16:19
Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента России
(2384)
14:32
Новый коронавирус, обнаруженный в Китае, выявлен теперь в Таиланде
(729)
12:44
Один из режиссеров «Игра престолов» и кинооператор «Секс в большом городе». Что еще известно об уроженце Узбекистана Алике Сахарове?
(2193)
10:59
В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
(2119)
10:21
МВД Казахстана призвало своих граждан зарегистрировать кыргызские и российские автомобили
(1283)
10:15
Рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана до 1 марта должны представить варианты обмена землями на участках Самаркандек и Кок-Таш
(733)
10:04
Узбекский писатель Хамид Исмаилов назначен директором центральноазиатских программ Радио Свобода
(1352)
Фоторепортаж
Заснеженный Ташкент глазами его жителей
(фото)
Видео
Фото и видео из Австралии, где бушуют лесные пожары
Жизнь в Центральной Азии
Монголия это не только Улан-Батор.
Что известно об аймаке Дорноговь?
14-01-2020
16:38
Фото и видео со встречи делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам границы
(1214)
11:36
OCCRP опубликовал очередной материал о Таджикистане
(1395)
11:07
Таджикистан и Кыргызстан подписали протокол о конфиденциальности информации происходящих на границе событий, - таджикские СМИ
(1941)
09:46
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего
(4042)
13-01-2020
17:37
Бурят и якут стали чемпионами Кыргызстана по вольной борьбе
(1250)
12-01-2020
14:40
Главы Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе
(1452)
Самое читаемое
Крупнейший завод Узбекистана «Ахангаранцемент» приостановил работу из-за нехватки газа, - СМИ
(10138)
В Узбекистане обнародовали размеры зарплат узбекских дипломатов в США
(6913)
Правительство России подало в отставку
(6783)
В Ташкенте выстроились длинные очереди за Кораном
(фото)
(5240)
В Алматы владельцы частного дома похищали девушек для сексуального рабства
(видео)
(4813)
В Ташкенте идут проверки рынка «Абу Сахий», возбуждено уголовное дело против руководства, - СМИ
(4428)
точка зрения
В Монголии наблюдается политический статус-кво, - автор блога Mongolia Focus
Центральная Азия – сокровище возможностей, - глава делегации парламента ЕС
В Узбекистане избиратели не имеют реального выбора среди кандидатов в депутаты, - Human Rights Watch
Курс валют
77.59
69.85
9.94
1.10
422.21
379.34
55.11
6.18
6.85
6.26
1.01
0.12
3286.53
2888.39
446.81
42.81
4.17
3.50
0.53
0.06
архив
© CentralAsia 2007-2020.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на
CentralAsia
, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189