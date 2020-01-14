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  16 января 2020
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23:42
Сломанные уши, шрамы и обожженные уксусом глаза. Жительница Нур-Султана сообщила о семейном насилии, которое она терпела около 20 лет  (269)
23:25
Угандийский имам случайно женился на мужчине  (1056)
22:51
Рамзан Кадыров сообщил о своей временной нетрудоспособности. Обязанности главы Чечни исполняет председатель правительства  (1585)
22:24
Что известно о Михаиле Мишустине, кандидате в премьер-министры России?  (1873)
19:38
Правительство России подало в отставку  (6783)
16:48
Монгольские дальнобойщики теперь могут перевозить товары по 16 странам, включая Кыргызстан, Казахстан и страны ЕС  (910)
16:29
Путин предложил провести всенародное голосование по предложенным поправкам в Конституцию  (1354)
16:19
Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента России  (2384)
14:32
Новый коронавирус, обнаруженный в Китае, выявлен теперь в Таиланде  (729)
12:44
Один из режиссеров «Игра престолов» и кинооператор «Секс в большом городе». Что еще известно об уроженце Узбекистана Алике Сахарове?  (2193)
10:59
В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком  (2119)
10:21
МВД Казахстана призвало своих граждан зарегистрировать кыргызские и российские автомобили  (1283)
10:15
Рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана до 1 марта должны представить варианты обмена землями на участках Самаркандек и Кок-Таш  (733)
10:04
Узбекский писатель Хамид Исмаилов назначен директором центральноазиатских программ Радио Свобода  (1352)
14-01-2020
16:38
Фото и видео со встречи делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам границы  (1214)
11:36
OCCRP опубликовал очередной материал о Таджикистане  (1395)
11:07
Таджикистан и Кыргызстан подписали протокол о конфиденциальности информации происходящих на границе событий, - таджикские СМИ  (1941)
09:46
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего  (4042)
13-01-2020
17:37
Бурят и якут стали чемпионами Кыргызстана по вольной борьбе  (1250)
12-01-2020
14:40
Главы Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе  (1452)



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