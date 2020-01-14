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  16 января 2020
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Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
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18:31
Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России  (164)
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