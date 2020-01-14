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Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
Швейцария вернёт Туркменистану конфискованные у туркменских коррупционеров $1,3 миллиона
16.01.2020 13:14
Швейцария возвращает 1,3 миллиона долларов конфискованных денег в Туркменистан. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Швейцарии.
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