[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
сегодня
22:51
Рамзан Кадыров сообщил о своей временной нетрудоспособности. Обязанности главы Чечни исполняет председатель правительства  (553)
22:24
Что известно о Михаиле Мишустине, кандидате в премьер-министры России?  (869)
22:18
Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России  (1547)
19:44
Путин предложил Медведеву пост замсекретаря Совбеза  (3978)
19:38
Правительство России подало в отставку  (6262)
17:54
Парламент Таджикистана ратифицировал соглашение по восстановлению троллейбусной инфраструктуры. ЕБРР выделит грант  (421)
16:29
Путин предложил провести всенародное голосование по предложенным поправкам в Конституцию  (1228)
16:19
Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента России  (2238)
14:32
Новый коронавирус, обнаруженный в Китае, выявлен теперь в Таиланде  (646)
12:44
Один из режиссеров «Игра престолов» и кинооператор «Секс в большом городе». Что еще известно об уроженце Узбекистана Алике Сахарове?  (2067)
11:13
Посольство Великобритании в Монголии подвело итоги 2019 года  (620)
10:59
В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком  (2014)
10:21
МВД Казахстана призвало своих граждан зарегистрировать кыргызские и российские автомобили  (1231)
10:04
Узбекский писатель Хамид Исмаилов назначен директором центральноазиатских программ Радио Свобода  (1299)
вчера
14:42
В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолёте  (2835)
11:36
OCCRP опубликовал очередной материал о Таджикистане  (1357)
09:46
Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего  (3945)
13-01-2020
16:36
Японский миллиардер ищет спутницу для полета к Луне  (1214)
12:18
Никогда в жизни мне не было так стыдно. Командующий КСИР попросил прощение за сбитый украинский самолёт  (2806)
10:30
Установлена причина аварии SSJ-100 в Шереметьево, в котором погиб 41 человек  (4123)
09:27
Президент Абхазии ушел в отставку после митингов  (2032)
12-01-2020
11:15
ЦИК Абхазии назвала предполагаемую дату выборов президента  (1195)
11:13
В Тегеране протестующие потребовали ухода аятоллы Хаменеи из-за сбитого самолета  (1819)
10:55
Королева Елизавета II созвала совещание из-за отказа принца Гарри от своих полномочий  (2064)



Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2020.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189