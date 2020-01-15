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  15 января 2020
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В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком

CentralAsia (CA) -  Впервые в Японии министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком. Это министр окружающей среды страны Коидзуми Синдзиро, который является сыном бывшего премьер-министра Коидзуми Дзюнъитиро. Рождение первенца он ждет уже в этом месяце, сообщает телеканал NHK.

В течение трех месяцев после рождения малыша Коидзуми возьмет в общей сложности двухнедельный отпуск. В основном он будет формироваться за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы.

Министр намерен часто использовать формат видеосовещаний и общения с сотрудниками по электронной почте.

"Я бы хотел, чтобы в министерстве окружающей среды сотрудники могли, не смущаясь, брать отпуск по уходу за ребенком", - приводит его слова агентство Kyodo.

Официально отпуска по уходу за ребенком в Японии разрешены для обоих родителей, но своим правом из мужчин почти никто не пользуется. В основном это связано с психологией – им неловко перекладывать часть своей работы на плечи сослуживцев.

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