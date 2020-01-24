[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане планируют выдать гражданство почти 50 тыс. человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в этом году планируют разработать законопроект о принятии в гражданство лиц, приехавших в страну до 1995 года. Об этом сообщил в послании к парламенту страны президент Шавкат Мирзиёев.

Как отметил глава государства, "сама жизнь требует от нас сделать еще один важный шаг в обеспечении прав человека, совершенствовании законодательства о гражданстве".

"В частности, настало время принять организационно-правовые меры по решению в соответствии с законом этой проблемы наших соотечественников, долгие годы проживающих в стране, но так и не получивших статус граждан Республики Узбекистан. В частности, лица, прибывшие в республику до 1995 года и с тех пор проживающие в стране, автоматически должны стать гражданами Узбекистана. Таким образом будет решена жизненно важная проблема почти 50 тысяч соотечественников", - отметил президент.

Кабинету Министров поручено рассмотреть этот вопрос совместно с Законодательной палатой Олий Мажлиса и представить соответствующий законопроект до 1 мая текущего года.

print
  • Токаев примет участие на параде Победы в Москве
  • В Андижане мужчина поджег себя в знак протеста против конфискации его дома (видео)
  • Узбекистан на две позиции улучшил положение в Индексе восприятия коррупции



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com