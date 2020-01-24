В Узбекистане планируют выдать гражданство почти 50 тыс. человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в этом году планируют разработать законопроект о принятии в гражданство лиц, приехавших в страну до 1995 года. Об этом сообщил в послании к парламенту страны президент Шавкат Мирзиёев.

Как отметил глава государства, "сама жизнь требует от нас сделать еще один важный шаг в обеспечении прав человека, совершенствовании законодательства о гражданстве".

"В частности, настало время принять организационно-правовые меры по решению в соответствии с законом этой проблемы наших соотечественников, долгие годы проживающих в стране, но так и не получивших статус граждан Республики Узбекистан. В частности, лица, прибывшие в республику до 1995 года и с тех пор проживающие в стране, автоматически должны стать гражданами Узбекистана. Таким образом будет решена жизненно важная проблема почти 50 тысяч соотечественников", - отметил президент.

Кабинету Министров поручено рассмотреть этот вопрос совместно с Законодательной палатой Олий Мажлиса и представить соответствующий законопроект до 1 мая текущего года.

