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  4 марта 2020
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С начала эпидемии коронавирус мутировал 149 раз и разделился на 2 типа, - учёные

CentralAsia (CA) -  В новом виде коронавируса Covid-19 произошло 149 изменений с начала вспышки болезни в Китае, сообщают китайские ученые, проанализировавшие 103 публично доступных генома. Результаты опубликованы в журнале National Science Review.

Выяснилось, что коронавирус уже разделился на два подтипа: L и S. По словам специалистов, подтип L более агрессивен и встречается чаще (70%), чем подтип S (30%).

Подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, но его частота снизилась к началу января. Ученые считают, что вмешательство человека оказало сильное селективное давление на подтип L, который может быть более агрессивен и распространяется быстрее. При этом сравнительная распространенность подтипа S возросла в силу более слабого селективного давления.

Наш анализ предполагает, что подтип S, вероятнее всего,— изначальная версия SARS-CoV-2, — говорят ученые.

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