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  9 марта 2020
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Для заключенных в Узбекистане введут электронные браслеты

CentralAsia (UZ) -  Электронные браслеты для заключенных планируют ввести в Узбекистане в этом году. Об этом сообщается в Телеграм-канале Правовой информации Министерства юстиции Узбекистана.

Как сообщается, в практике службы пробации будет применяться электронный браслет. Это отражено в постановлении правительства «Об организационных мерах по обеспечению эффективности деятельности учреждений по исполнению наказаний, связанных с лишением свободы» от 5 марта текущего года.

Документом утверждено положение об учреждениях по исполнению наказаний, связанных с лишением свободы. В постановлении отмечается, что этом году в практику Службы пробации будут внедрены 3 тысячи электронных браслетов.

Кроме того, документом определено, что строительство административных, бытовых, хозяйственных зданий и сооружений не будет допускаться на расстоянии 50 метров от учреждений для исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, сдача их в аренду, а также строительство зданий и сооружений высотой более 6 метров.

В 2020–2024 годах в общей сложности в 14 колониях по исполнению наказания будет реконструировано 60 жилых помещений путем замены их помещениями по типу кубрик. Будет построено 3 новых здания.

Кроме того, утверждена Программа оснащения учреждений по исполнению наказаний, связанных с лишением свободы устройствами видеонаблюдения и персональными видеокамерами (боди-камерами).

Согласно этой программе, 18 колоний по исполнению наказания будут оснащены 1 833 устройствами видеонаблюдения и 36 комплектами персональных видеокамер (боди-камеры).

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