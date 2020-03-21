В Казахстане Фонд для борьбы с коронавирусом собрал за день $41 млн

CentralAsia (KZ) - Накануне, 20 марта, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем обращении говорил об идее создать фонд для борьбы с коронавирусом.

Уже сегодня фонд собрал пожертвований на 41 миллион долларов.

В пресс-службе первого президента даже назвали имена первых бизнесменов-меценатов (и кто сколько перечислил).

Тимур Кулибаев - 10 миллионов долларов,

Айдын Рахимбаев - 2 миллиона долларов,

Кенес Ракишев - 1 миллион долларов,

Галимжан Есенов - 2 миллиона долларов,

Рашид Сарсенов - 2 миллиона долларов,

Александр Клебанов - 2 миллиона долларов,

Александр Белович - 2 миллиона долларов.

Напомним, что на сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 28 случаев, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай.

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