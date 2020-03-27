В Узбекистане увеличен размер штрафа за передвижение без масок в общественных местах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане теперь за нахождение в общественных местах без маски влечет наложение штрафа до пяти базовых расчетных величин -1 115 000 сумов ($117).

Об этом говорится в законе "О внесении изменений и дополнений в Кодексы об уголовной и административной ответственности", подписанном президентом Шавкатом Мирзиёевым 26 марта текущего года.

Напомним, что с 23 марта по всему Узбекистану запретили передвижение без масок. С 25 марта за нарушение этого правила начали выписывать штраф в размере 1 базовой расчетной величины - 223 тыс. сумов ($23), при повторном нарушении штраф составлял - 669 тыс. сумов ($70).

Как сообщалось ранее, в Ташкенте за сутки оштрафовали 66 человек за передвижение без масок.