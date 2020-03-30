В Ташкенте во время карантина жители устраивают концерты на балконах (видео)

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте во время карантина жители начали устраивать концерты на балконах, чтобы поддержать друг друга.

В соцсетях появилось видео, как музыкант в одном из домов столицы устроил концерт для самоизолированных ташкентцев. На видео видно, как люди аплодируют под пение, которое звучит из квартиры многоэтажного дома.

"В Ташкенте тоже начались "балконные концерты" по примеру итальянских. Карантин без скуки!", - подписан видеоролик, размещённый в Телеграм-канале "Эхо Узбекистана".

В Узбекистане ввели меры по предотвращению распространения коронавируса. Населению рекомендовали самоизолироваться и выходить из дома только в случае закупки продуктов или лекарств. Тем, кому более 65 лет, не советуют вообще выходить на улицу.

С 30 марта в Ташкенте запретили передвигаться на личных авто. Личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека).

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 144 случая коронавируса, 2- смерти и 7 - выздоровевших.

Во время карантина жители Италии устраивают концерты на балконах, чтобы поддержать друг друга « Как сообщает www.germania.one