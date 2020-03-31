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  31 марта 2020
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В России за сутки коронавирусом заразились еще 500 человек

CentralAsia (CA) -  За предыдущие сутки в России выявлено еще 500 зараженных коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Скорость распространения вируса установила новый рекорд, по сравнению с предыдущим максимумом.

Подавляющее большинство зараженных — 387 — выявлено в Москве.

48 — в Санкт-Петербурге;

по 9 — в Дагестане и Свердловской области;

по 6 — в Мурманской области и Бурятии;

по 5 — в Татарстане и Пензенской области;

по 3 — в Ленинградской и Ростовской областях;

по 2 — в Астраханской, Воронежской и Тюменской областях, Башкирии и Приморском крае;

по 1 — в Иркутской, Костромской, Магаданской, Нижегородской и Самарской областях, Калмыкии, Крыму, а также Алтайском и Хабаровском краях.

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