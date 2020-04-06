В Узбекистане один больной заразил коронавирусом 52 человека, - Минздрав

CentralAsia (UZ) - Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов рассказал, как граждане страны заражали коронавирусом других людей.

По его словам, один мужчина заразил 52 человека.

«Зараженный COVID-19 из Ташкентской области посетил четыре организации, несмотря на кашель, жар и одышку. Нам пришлось закрыть все эти организации. Этот пациент заразил 52 человека», - сообщил глава Минздрава.

Другой пациент работал в трех организациях. Из-за этого пришлось взять на карантин более 100 человек. Он общался со многими людьми, зная, что болезнь началась. «Это преступление. Это предательство, сознательно заразить так много людей», - заявил Шадманов.

По словам главы Минздрава, 15 марта гражданин Узбекистана, приехавший на родину из-за рубежа заразил 15 человек. А 27 марта в Андижане человек, у которого диагностирован коронавирус, заразил своих родителей. Его отец, в свою очередь, заразил коронавирусом еще 36 коллег.

Один из его коллег заразил своих 4 родственников. Кроме того, ещё трое человек, кто был в контакте с этим больным, заболели. Коронавирус распространился от одного человека до 46 человек.

«К сожалению, наш пациент не обращался к врачам, даже когда начали появляться симптомы», - отметил Шадманов.

В другом случае, по словам министра, «один из пациентов из Ташкента съездил в Турцию со своей женой. Он заразил восемь членов своей семьи. Сейчас их всех лечит».

«Пациент из Ташкентской области, несмотря на появление (26 марта) всех признаков коронавируса, оставался дома. Он пошел к врачам только 30 марта. В настоящее время он находится в крайне тяжелом состоянии. Нам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», - отметил Шадманов.

Еще один из граждан Узбекистана, который вернулся из-за рубежа, заразил 7 членов семьи. Из-за него пришлось изолировать 123 человека, которые были в контакте с ним.

«Хуже всего то, что четверо наших пациентов держали в секрете, с кем они встречались. Мы знаем об этом только тогда, когда у тех, кто соприкасается с ними, появляется жар», - добавил министр.

«В стране принимаются ограничительные меры. Теперь мы должны оставаться дома. Я обращаюсь к тем, кто намеревается выйти из дома - на машине, на велосипеде, пешком — мы все должны проявить терпение. Не пытайтесь здороваться в обнимку даже с членами семьи. Сохраняйте со всеми дистанцию», - сказал министр Алишер Шадманов.