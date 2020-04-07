Коронавирус: В Стамбуле построят две больницы за полтора месяца

CentralAsia (CA) - Для борьбы с коронавирусом в Стамбуле построят две больницы, передает ТРТ со ссылкой на онлайн-конференцию президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана по итогам заседания кабинета министров, на которой обсуждались меры противодействия эпидемии коронавируса.

«В районе аэропорта имени Ататюрка (Йешилькёй) и в Санджактепе строятся две больницы на 1000 коек каждая. Планируется завершить строительство в течение 45 дней», - сообщил Эрдоган.



По его словам, Турция провела более 20 тыс. тестов в сутки.



Президент добавил, что власти решительно настроены довести до минимума передвижение жителей и обеспечить их самоизоляцию, за исключением тех, кто задействован в противостоянии инфекции Сovid-19.

«У нас есть не только возможности, чтобы преодолеть эту эпидемию, но и настрой и решительность. Когда закончится этот период, энергию, накопившуюся за время самоизоляции, мы направим на то, чтобы ещё лучше работать и ещё больше создавать», - сказал президент.