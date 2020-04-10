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  11 апреля 2020
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Новорожденного в Мексике назвали Ковидом, в честь вируса
Уго Лопес-Гател, заместитель министра здравоохранения Мексики
Уго Лопес-Гател, заместитель министра здравоохранения Мексики

CentralAsia (KG) -  Ребенок, родившийся в мексиканском городе, пораженном вспышкой вируса Covid-19, был назван по имени респираторного заболевания и объявлен королем коронавируса страны.Об этом передает корреспондент Гардиана Дэвид Агрен из Мехико.

Гател Ковид Чавес Лизаррага родился в городе Монклова, сталелитейном городе с населением 400 000 человек в северной части штата Коауила, где в результате вспышки болезни Ковид-19 заразилось более 30 работников здравоохранения.

Родители ребенка публично не заявили, почему они окрестили своего ребенка «Gatell Covid», хотя в стране есть история людей, выбирающих странные имена детей, таких как «Robocop», «Terminator» и «Anivdelarev» (Годовщина революции). В некоторых штатах страны давать подобные имена запрещено.

Имя «Гател» относится к Уго Лопес-Гателу, 51-летнему заместителю министра здравоохранения страны, который стал публичным лицом борьбы Мексики с вирусом и чьи ночные брифинги привлекают миллионы зрителей.

По состоянию на 9 апреля в Мексике зарегистрировано 3441 случаев коронавируса и 194 погибших.

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