Полицейский инспектор Малайзии арестован по обвинению в изнасиловании двух монгольских женщин

CentralAsia (MNG) - Полицейский инспектор был арестован по обвинению в изнасиловании двух монгольских женщин в возрасте 20 и 37 лет после того, как он остановил их на контрольно-пропускном пункте (MCO) в городе Петалинг-Джая, Малайзии.

Во время инцидента в пятницу вечером две женщины заявили, что их остановили на контрольно-пропускном пункте в округе, когда они возвращались домой на машине, которую они взяли напрокат через приложение «Grab».

Узнав, что у двух пострадавших не было действительных проездных документов, инспектор, как сообщается, воспользовался ситуацией и насильно отвез их в ближайший отель, где он якобы изнасиловал их.

Начальник полиции города Петалинг-Джая, Ник Эзани Мохд Фейсал, сказал, что, действуя по наводке, полицейская команда во главе с заместителем начальника полиции Пи Супт Ку Машариман Ку Махмуд совершила налет на бутик-отель и спасла двух женщин.

«Полицейский инспектор в возрасте 30 лет был арестован, и сегодня его отправили на пять дней для содействия расследованию. Дело расследуется в соответствии с разделом 376 (3) Уголовного кодекса за изнасилование», - сказал он на пресс-конференции вчера 12 апреля, сообщает Malay Mail.

Ник Эзани сказал, что полиция также рассматривает другие элементы и может выдвинуть больше обвинений против подозреваемого, поскольку дело также может быть расследовано по факту похищения и вымогательства.

«Две жертвы были отправлены на медицинское обследование и будут помещены под временный приказ о защите (IPO). Две женщины не могут говорить по-английски или по-малайски, поэтому нам пришлось использовать переводчика, который является другом двух жертв», - сказал он.

«Хочу сказать, что мы серьезно относимся к этому делу. Я разочарован действиями полицейского, который действовал в своем собственном полномочии полицейского сотрудника, и мы позаботимся о том, чтобы против него были приняты жесткие меры, основанные на существующих законах», - сказал он.

Петалинг-Джая — город-спутник малайской столицы Куала-Лумпур, расположен в округе Петалинг штата Селангор. Петалинг-Джая был основан в 1954 году, а статус отдельного города получил 20 июня 2006 года. В городе расположено множество крупных промышленных предприятий, а также множество университетов, крупнейшими из которых являются Международный исламский университет Малайзии и Технологический университет MARA.