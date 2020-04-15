В Туркменистане из-за страха перед коронавирусом родители боятся водить детей в детсады

CentralAsia (TM) - Из-за страха заразиться коронавирусом родители детей в г. Сейди Лебапского велаята (в 90 км на северо-запад от Туркменабада) не водят детей в детские сады.Об этом сообщает издание turkmen.news.

Заведующие как минимум двух дошкольных учреждений – детсадов «Бахар» и «Сказка» — намерены в связи со сложившейся ситуацией сократить количество нянечек и воспитателей. Последние, опасаясь остаться без работы, ходят по домам и буквально умоляют родителей вернуть детей в сады.

«Доходит до того, что воспитатели готовы не брать с родителей оплату, более того, они сами готовы за месяц заплатить за ребенка, лишь бы детей не забирали», — сообщил источник издания.

Сообщается, что зарплата воспитателя на полной ставке составляет 1200 манатов (около $57).

В Туркменистане официально случаев коронавируса не отмечено. Тем не менее, источники turkmen.news в различных регионах страны сообщали, что заразившиеся COVID-19 в Туркменистане есть.

Так, в ночь с 4 на 5 апреля в порт Туркменбаши прибыл паром «Гара Гараев» из Баку, на борту которого, предположительно, находилось 20 граждан Туркменистана с подозрением на коронавирус. Среди пассажиров – 18 мужчин и 2 женщины. Грузовой терминал порта оцепили сотрудники полиции, пассажиров выгрузили и обработали дезинфектором, после чего всех посадили в служебный автобус порта и увезли в сторону поселка Джанга, в 15 км от г. Туркменбаши – там якобы возвели карантинную зону на территории кампа одной из турецких фирм. В порту Баку эту информацию не подтвердили: официально на пароме «Гара Гараев» пассажиров не было, только грузовые прицепы.

31 января Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном. 1 февраля Лебапский велаят был объявлен карантинной зоной. В последующие недели Туркменистан ограничил международное авиасообщение, а все зарубежные рейсы стали приземляться в аэропорту Туркменабада. Людей, прилетевших из стран Азии, сразу отправляли в карантинный лагерь, другие пассажиры могли вылететь в Ашхабад после прохождения теста на наличие вируса. По информации изданы, в эти дни в школах врачи проводят тщательный медосмотр детей. В школах Лебапского велаята на следующей неделе ожидают «врачебную комиссию из Ашхабада».