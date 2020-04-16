В Улан-Баторе будет построен новый детский сад за счет гранта из ОАЭ

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе 15 апреля состоялась церемония закладки фундамента нового здания детского сада №25 в районе Сухбаатар, который будет построен за счет гранта правительства Объединенных Арабских Эмиратов.

60-летний детский сад является одним из старейших в Улан-Баторе, и он нуждается в новом строительстве, так как его срок службы истек, а число детей увеличилось. Новый детский сад откроется 1 сентября 2020 года и рассчитан на 240 детей.

В церемонии приняли участие государственный секретарь Министерства иностранных дел Д.Даваасурэн, чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Монголии Абдулла Абдул Рахман Аль Тунайджи и другие официальные лица.

От имени правительства Монголии государственный секретарь Д. Даваасурэн поблагодарил правительство Объединенных Арабских Эмиратов за их щедрую поддержку в создании комфортной и здоровой учебной среды для монгольских детей. По гранту правительства ОАЭ строятся еще два детских сада вместимостью по 100 детей всомоне Хэрлэн, аймака Хэнтий и городе Сайншанд, Дорноговь аймака.

За последние четыре года правительство ОАЭ оказало помощь в размере $1,3 млн для борьбы с загрязнением окружающей среды, защиты хищных птиц, предоставления современного медицинского оборудования для медицинских центров некоторых районов, компьютеров и очистителей воды для школ, а также для оснащения детского читального зала, в библиотеке имени Нацагдорж в Улан-Баторе.