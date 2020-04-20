В Стамбуле открылась одна из крупнейших больниц Турции
- Азия и мир, общество
- 18:29, 20 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - В Стамбуле 20 апреля открылась одна из крупнейших больниц Турции, сообщает Anadolu Agency.
В больнице в районе Башакшехир 2680 койко-мест.
Во время выступления на церемонии открытия больницы министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что с сегодняшнего дня началось производство отечественных и национальных, готовых к использованию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
По его словам, общегородские больницы в районах Башакшехир и Санджактепе превратятся в два крупных центра здравоохранения европейской и азиатской частей Стамбула.
«Общегородская больница в районе Башакшехир при необходимости может быть полностью перепрофилирована под нужды интенсивной терапии», - сказал министр.