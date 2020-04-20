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  20 апреля 2020
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В Стамбуле открылась одна из крупнейших больниц Турции
Фахреттин Коджа / фото Anadolu Agency
Фахреттин Коджа / фото Anadolu Agency

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле 20 апреля открылась одна из крупнейших больниц Турции, сообщает Anadolu Agency.

В больнице в районе Башакшехир 2680 койко-мест.

Во время выступления на церемонии открытия больницы министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что с сегодняшнего дня началось производство отечественных и национальных, готовых к использованию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

По его словам, общегородские больницы в районах Башакшехир и Санджактепе превратятся в два крупных центра здравоохранения европейской и азиатской частей Стамбула.

«Общегородская больница в районе Башакшехир при необходимости может быть полностью перепрофилирована под нужды интенсивной терапии», - сказал министр.

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