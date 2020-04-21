Премьеры Узбекистана и России обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

CentralAsia (UZ) - Накануне, 20 апреля, состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил правительство Узбекистана за предоставление защитных масок и других материалов, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, подчеркнув, что эта гуманитарная поддержка вновь подтвердила партнёрский характер российско-узбекистанских отношений. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов высказал признательность за оперативное направление российской стороной в Узбекистан тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, а также за регулярные консультации, которые российские специалисты-эпидемиологи проводят для узбекистанских коллег по видеосвязи.

Главы правительств затронули также актуальные вопросы российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества и подключения Узбекистана к евразийской экономической интеграции.