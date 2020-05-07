Учёные уточнили возраст древних обитателей моря, существовавшего сотни миллионов лет назад на территории Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Российские учёные продолжили серию изысканий на разрезах Китабского государственного геологического заповедника Республики Узбекистан, где находятся уникальные естественные обнажения палеозойского возраста (530-290 млн. лет).

Один из последних проектов, выполненных российскими учеными совместно с узбекскими коллегами, был посвящен исследованию ископаемых морских организмов – конодонтов и радиолярий, - сообщает журнал "Научная Россия".

Ученые провели химическое препарирование образцов породы, в разные годы отобранных на разрезе по саю Куле. Он находится в левобережье реки Джинды-Дарья, в Зеравшано-Гиссарской горной области, которая является одной из структур Южного Тянь-Шаня.

Эти места широко известны геологам по местонахождениям различных групп фауны двух интересных геологических периодов: девонского (начался 419,2 млн лет назад, закончился 358,9 млн лет назад) и каменноугольного (358,9 млн лет назад – 298,9 млн лет назад). В то время жизнь на Земле бурно развивалась и осваивала новые экологические ниши, а потому в таких древних породах можно найти много необычных ископаемых организмов.

При обработке кремнистой породы из разреза Куле учёные использовали щадящие технологии разрушения образцов. После химического препарирования образцов в слабом растворе плавиковой кислоты специалисты получили множество радиолярий (ныне живущие морские планктонные организмы) и конодонтов (элементы вымерших свободно-плавающих загадочных животных) хорошей сохранности. Эти ископаемые организмы – обитатели достаточно глубоководных морских акваторий.

Исследования позволили ученым уточнить возраст отложений и пополнить знания об ископаемой фауне.

Отложения, где были найдены ископаемые конодонты (на изображении в заставке) и радиолярии, относятся к верхним ярусам девона: франскому (382,7 млн лет назад – 372,2 млн лет назад) и фаменскому (372,2 млн лет назад – 358,9 млн лет назад). Большинство радиолярий из разреза Куле принадлежат к роду Trilonche, а наибольшее количество конодонтов – к роду Palmatolepis.

Обнаруженные учеными ископаемые организмы широко представлены в разных регионах мира. В частности, такие же радиолярии, как в разрезе Куле, характерны для позднедевонских отложений Урала, Рудного Алтая, Австралии, Германии, Польши, Китая и Северной Америки.

Что касается конодонтов, то преобладание представителей рода Palmatolepsis свидетельствует о существовании в позднем девоне на этой территории открытых морских обстановок.

Все это дает ученым более полную картину палеоклимата и распространения древней фауны. В будущем специалисты ИНГГ СО РАН совместно с узбекскими коллегами планируют продолжить научные исследования палеозойских отложений Зеравшано-Гиссарской горной области на территории Китабского государственного геологического заповедника Республики Узбекистан.

Справка:

Конодонты – класс вымерших животных из типа хордовых, внешним обликом они были похожи на современных угрей.

Радиолярии – одноклеточные планктонные организмы, обитающие преимущественно в теплых океанических водах.