Вопрос о создании городов Майдар и Аэросити был поддержан парламентом Монголии

CentralAsia (MNG) - Проект постановления парламета Монголии о создании города обсуждался на пленарном заседании Великого Государственного Хурала.

Одним из усовершенствований конституционной поправки 2019 года является создание городских районов и передача некоторых административных и территориальных функций городским районам. В общей сложности более 170 работ планируется провести в восьми группах, связанных с правовым и строительным, необходимым для строительства города. Согласно решению о строительстве города, следующие работы будут проводиться согласно плану, сообщает рабочая группа парламента.

Город Майдар или «Город будущего Майдар Эко Сити» с самой высокой статуей Будды Грядущего в центре. Его установят возле священной горы Богд-Хан Уул в пятидесяти километрах от Улан-Батора на территории аймака Төв в сомоне Сэргэлэн.

В прошлом году Кабмин страны обсудил и принял решение относительно развития городов-спутников монгольской столицы в связи с децентрализацией ее населения, снижением уровня загрязнения воздуха, развитием туризма и вводом в эксплуатацию международного аэропорта Новый Улан-Батор.

Таким образом, города Аэросити, Зуунмод и город Майдар будут развиваться как города-спутники Улан-Батора, что отражено в генеральном плане развития столицы до 2040 года.

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