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  18 мая 2020
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В Европе церкви возобновляют работу

CentralAsia (CA) -  В Греции в это воскресенье церкви открыли свои двери после двух месяцев карантина. В первый день многие храмы провели две литургии: рано утром для верующих преклонного возраста и через несколько часов - для семей с детьми, пишет Euronews.

Согласно совместному решению Министерства образования и культов и Министерства здравоохранения, максимально допустимое количество людей определяется соотношением: 1 человек на 10 квадратных метров.

Возобновились богослужения и в Румынии. Они состоялись на открытом воздухе, присутствовавшие были в масках и соблюдали дистанцию.

По словам священника Василе Иоанну, в Бухаресте желающих помолиться было столько, что они не поместились на церковных дворах, пришлось запрашивать разрешение занять соседние улицы.

«Я уже на прошлой неделе знал, что так будет и попросил разрешения занять близлежащий переулок», - говорит священник.

В городе Шалон-ан-Шампань во Франции прошла автомесса. Её возглавил местный епископ Франсуа Тув. В ней приняли участие около 500 прихожан в автомобилях. Гостию раздавал священнослужитель в маске, протягивая через опущенное стекло.

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