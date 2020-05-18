В Европе церкви возобновляют работу

CentralAsia (CA) - В Греции в это воскресенье церкви открыли свои двери после двух месяцев карантина. В первый день многие храмы провели две литургии: рано утром для верующих преклонного возраста и через несколько часов - для семей с детьми, пишет Euronews.

Согласно совместному решению Министерства образования и культов и Министерства здравоохранения, максимально допустимое количество людей определяется соотношением: 1 человек на 10 квадратных метров.

Возобновились богослужения и в Румынии. Они состоялись на открытом воздухе, присутствовавшие были в масках и соблюдали дистанцию.

По словам священника Василе Иоанну, в Бухаресте желающих помолиться было столько, что они не поместились на церковных дворах, пришлось запрашивать разрешение занять соседние улицы.

«Я уже на прошлой неделе знал, что так будет и попросил разрешения занять близлежащий переулок», - говорит священник.

Reportage #JTTF1 messe en plein air : distribution d’ hostie dans la main des participants .. nouveau cluster à Chalon en champagne ? #ClapClapClap pic.twitter.com/JlFvSp1TB9 — DocfromMars (@docfromMars) May 17, 2020

В городе Шалон-ан-Шампань во Франции прошла автомесса. Её возглавил местный епископ Франсуа Тув. В ней приняли участие около 500 прихожан в автомобилях. Гостию раздавал священнослужитель в маске, протягивая через опущенное стекло.