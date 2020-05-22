От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома, который работал у 11 президентов США

Фото из семейного архива/ВВС

CentralAsia (CA) - Бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман умер от коронавируса в возрасте 91 года, пишет ВВС.

Уилсон начал свою карьеру при Дуайте Эйзенхауэре, а закончил как метрдотель у Барака Обамы, всего ему довелось работать у 11 президентов США.

Джермана заметила Джекки Кеннеди - супруга 35-го президента США Джона Кеннеди. Тогда он работал уборщиком, и первая леди помогла повысить его до дворецкого.

Много десятилетий спустя другая первая леди США - Мишель Обама - опубликовала его фотографию в своей книге мемуаров Becoming.

В ответ на сообщения о смерти Джермана Мишель Обама сказала, что ей повезло быть с ним знакомой. «Своей добротой и вниманием Уилсон Джерман многие десятилетия помогал первым семьям, в том числе нашей семье, почувствовать себя дома в Белом доме», - цитирует ее заявление NBC.

«Его стремление помочь другим, его желание сделать все возможное и невозможное для страны, которую он любил, и для людей, в жизни которых он присутствовал, достойно представляло дух его поколения», - сказала Обама.

Свои соболезнования его семье выразила еще одна первая леди - и бывший госсекретарь США — Хиллари Клинтон.

Уилсон Джерман умер от коронавируса на прошлых выходных.

Он начал работать в Белом доме в 1957 году, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр, и окончательно ушел на пенсию только в 2012 году. На прощание президент Барак Обама подарил Джерману несколько памятных табличек с фамилиями каждого из президентов, с которыми тот работал.

Джерман остается важной фигурой для экспертов, изучающих историю афроамериканцев и их роль в политической жизни страны. Как и многие другие представители его поколения, он с достоинством занимал одну из немногих должностей, которая была доступна для него в то время, говорит Корита Митчелл из Университета Огайо, автор книги «От рабских хижин до Белого дома».

Расовая сегрегация во многих американских штатах действовала до середины 1960-х годов, дискриминация по расовому принципу была окончательно запрещена только в 1968 году.