Забастовка китайских рабочих в Таджикистане. Компания рассказала о причинах бунта

CentralAsia (TJ) - На севере Таджикистана китайские рабочие «Таджикско-китайской горно-промышленной компании» устроили забастовку, пишет Asia-Plus.



Как сообщили в компании, митинг начался 20 мая, как только они узнали о прибытии самолёта с гуманитарной помощью из Китая.



«Они хотели вернуться в Китай самолётом, который доставил в Душанбе гумпомощь. Но, это невозможно, потому что для их отправки нам нужно получить разрешение из Китая. А разрешения не было. В настоящее время все в порядке, все рабочие работают, и нет никаких проблем», - заявили в компании.



В посольстве Китая в Таджикистане сообщили, что пока у них нет точной информации о забастовке.



По данным источника портала в УМВД по Согдийской области, порядка 60 китайских рабочих «Таджикско-китайской горно-промышленной компании» в городке Зарнисор собрались возле головного офиса с требованием своевременной выплаты своих зарплат. Источник отметил, что протест они устроили из-за того, что 8 месяцев не получали зарплату.



«Администрация компании во избежание дальнейшей эскалации ситуации за помощью обратились в милицию, и на место была отправлена группа бойцов местного ОМОН. Чтобы разогнать собравшихся, сотрудники милиции стреляли в воздух. Жертв и раненых нет», - сообщил источник.

По данному факту не возбуждено ни уголовного дела, ни административного.

Ранее сообщалось, что бойцам ОМОН пришлось применить оружие и стреляли в воздух, чтобы разогнать бунтующих китайских рабочих.

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