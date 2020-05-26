Le Monde: 100 принципов нового мира после коронавируса

CentralAsia (CA) - Восстановить планету, репатриировать целые пласты экономики, прислушаться к молодежи, добиться достоинства для всех. Бывший министр экологических преобразований и солидарности озвучивает свои предложения о том, каким должен быть мир после пандемии коронавируса, пишет французское издание Le Monde. Статью перевело ИноСми.

10 мая 1994 года избранный за две недели до того первый черный президент ЮАР Нельсон Мандела произнес вошедшую в историю инаугурационную речь. Он утверждал в ней ценности примирения и, в частности, заявил следующее: «Пришло время залечить раны. Пришло время уменьшить разделяющую нас пропасть. Близится время строительства». С приближением снятия изоляции Николя Юло, эколог и бывший министр экологических преобразований Эммануэля Макрона, решил по-своему рассмотреть «пришедшее время» на основании 100 основополагающих принципов, на которые, по его мнению, должен опираться мир после коронавируса.

1. Пришло время сообща заложить основы нового мира.

2. Пришло время превратить страх в надежду.

3. Пришло время нового мышления.

4. Пришло время ясности.

5. Пришло время очертить общий горизонт.

6. Пришло время перестать жертвовать будущим ради настоящего.

7. Пришло время пойти против рока.

8. Пришло время воспротивиться тому, чтобы наше будущее решали за нас.

9. Пришло время перестать себе лгать.

10. Пришло время возродить нашу человечность.

11. Пришло время стойкости.

12. Пришло время позаботиться о планете и восстановить ее.

13. Пришло время заняться корнями кризисов.

14. Пришло время для рассмотрения экологических, климатических, социальных, экономических и санитарных кризисов как одного единственного кризиса: кризиса злоупотреблений.

15. Пришло время прислушаться к молодежи и учиться у стариков.

16. Пришло время создать связь.

17. Пришло время положиться на взаимопомощь.

18. Пришло время восславить жизнь.

19. Пришло время почтить красоту мира.

20. Пришло время вспомнить, что жизнь висит на волоске.

21. Пришло время примирения с природой.

22. Пришло время уважения разнообразия и целостности жизни.

23. Пришло время оставить пространство для дикой природы.

24. Пришло время относиться к животным с уважением к их интересам.

25. Пришло время признать множественность человечества.

26. Пришло время прислушаться к народам.

27. Пришло время культивировать отличия.

28. Пришло время взять на вооружение общность нашей судьбы с человеческой семьей и всеми живыми существами.

29. Пришло время признать нашу уязвимость.

30. Пришло время учиться на наших ошибках.

31. Пришло время составить перечень наших слабых и сильных сторон.

32. Пришло время приспособиться к пределам планеты.

33. Пришло время сменить парадигму.

34. Пришло время для изменения старой системы.

35. Пришло время для переоценки целей и средств.

36. Пришло время вернуть смысл прогрессу.

37. Пришло время снисхождения и требовательности.

38. Пришло время освобождения от догм.

39. Пришло время коллективного интеллекта.

40. Пришло время глобализации, которая делится, сотрудничает и помогает самым слабым.

41. Пришло время отдать предпочтение справедливой, а не свободной торговле.

42. Пришло время глобализации хорошего и деглобализации плохого.

43. Пришло время определения, сохранения и защиты общих благ.

44. Пришло время всеобщей солидарности.

45. Пришло время прозрачности и ответственности.

46. Пришло время экономики, которая защищает и распределяет богатства среди всех.

47. Пришло время положить конец отказу от регулирования, спекуляциям и уклонению от уплаты налогов.

48. Пришло время списать долги бедных стран.

49. Пришло время освободиться от идеологизированной политики.

50. Пришло время отказаться от бесплодной идеологии.

51. Пришло время инклюзивных демократий.

52. Пришло время вдохновиться гражданами.

53. Пришло время следовать принципу предосторожности.

54. Пришло время закрепить в праве принципы экологической, социальной и цивилизационной политики.

55. Пришло время переступить через социальный детерминизм.

56. Пришло время исправить неравенство судеб.

57. Пришло время абсолютного равенства женщин и мужчин.

58. Пришло время протянуть руку тем, кого не замечают.

59. Пришло время выразить благодарность тем, нередко иностранцам, кто вчера и сегодня выполняют неблагодарную работу в нашей стране.

60. Пришло время ценить выше всего профессии, которые обеспечивают жизнь.

61. Пришло время работы, которая помогает в развитии.

62. Пришло время социальной и солидарной экономики.

63. Пришло время освободить госслужбы от правила рентабельности.

64. Пришло время репатриировать целые пласты экономики.

65. Пришло время последовательности, переориентации нашей деятельности и инвестиций в сторону полезного, а не вредного.

66. Пришло время учить наших детей жизни, гражданству, совместному существованию, обитанию на Земле.

67. Пришло время поставить перед собой ограничения в том, что калечит, и убрать их в том, что лечит.

68. Пришло время трезвости.

69. Пришло время учиться жить проще.

70. Пришло время вернуть себе счастье.

71. Пришло время освободиться от потребительских пристрастий.

72. Пришло время сбавить темп.

73. Пришло время путешествовать ближе от дома.

74. Пришло время освободиться от личных и коллективных психологических программ.

75. Пришло время вернуться к простым желаниям.

76. Пришло время видеть разницу между важным и поверхностным.

77. Пришло время рассмотреть возможности.

78. Пришло время отказаться от того, что ставит под угрозу будущее.

79. Пришло время творчества и позитивного влияния.

80. Пришло время объединить «я» с «мы».

81. Пришло время поверить в других.

82. Пришло время пересмотреть предрассудки.

83. Пришло время рассудительности.

84. Пришло время признать сложности.

85. Пришло время синхронизировать науку и сознание.

86. Пришло время единства.

87. Пришло время скромности.

88. Пришло время доброжелательности.

89. Пришло время сочувствия.

90. Пришло время всеобщего достоинства.

91. Пришло время заявить, что расизм — худший психологический мусор.

92. Пришло время умеренности и отваги.

93. Пришло время заполнить пустоту между словами и действиями, работать широко.

94. Пришло время, когда каждый должен сделать полагающееся от него и стать творцом мира завтрашнего дня.

95. Пришло время обязательства.

96. Пришло время поверить, что возможен другой мир.

97. Пришло время порыва к открытию новых путей.

98. Пришло время выбрать наших представителей и вдохновлять их с опорой на все эти принципы.

99. Пришло время каждому реализовать этот манифест.

100. Пришло время создать лобби совести.