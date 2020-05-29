Монголия планирует чартерный рейс в Казахстан на следующий месяц

CentralAsia (MNG) -

Заместитель премьер-министра Монголии Ө. Энхтувшин встретился с послом Казахстана в Монголии Жалгасом Адильбаевым.







По данным источника, более 1000 граждан Монголии обратились с просьбой вернуться домой из Казахстана. Более 100 казахов, которые в настоящее время находятся в аймаке Баян-Өлгий на западе Монголии, связались с посольством Казахстана в Улан-Баторе с просьбой вернуться домой.





На встрече стороны обменялись мнениями по поводу выполнения чартерного рейса между Монголией и Казахстаном для взаимной репатриации своих граждан.





Заместитель премьер-министра Ө.Энхтувшин сообщил, что Монголия планирует чартерный рейс в Казахстан, вероятно, в первой половине следующего месяца, поскольку примерно в это же время закончится 21-дневная обязательная больничная изоляция некоторых людей, вернувшихся из-за рубежа, и будет больше комнат для изоляции, станут доступными для новых репатриантов из-за рубежа.





«Я считаю, что правительство Казахстана может сдерживать и контролировать распространение пандемии COVID-19 в ближайшем будущем», - сказал вице-премьер.





29 мая в Казахстане выявили 356 новых случая коронавируса. Всего в этой стране на сегодняшний день выявлено 9632 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4900 пациентов, скончались 37 человек. А на 28 мая в Монголии коронавирус обнаружен у 161 человека. И все случаи завозные и большинство из них из России.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения