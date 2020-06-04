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  4 июня 2020
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Лукашенко принял решение отправить правительство Беларуси в отставку
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства, сообщает БЕЛТА.

Информацию подтвердили в пресс-службе президента. Там уточнили, что соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.

3 июня предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании у президента. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», на совещании обсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение.

Серьезному анализу подвергли действующий состав правительства, на рассмотрение лидеру были представлены новые кандидатуры на некоторые посты в исполнительной власти.

В целом формировать команду последовательно начали еще полгода назад. В конце прошлого и на старте этого года уже был принят ряд заметных кадровых решений, направленных, во-первых, на корректировку экономического, во-вторых, силового блока в правительстве. Такая кадровая ротация была нацелена на укрепление в плоскости экономики и в сфере национальной безопасности.

Сам Лукашенко отметил, что к нынешнему составу правительства по персоналиям у него нет особых претензий. Однако новые решения по управленческой вертикали - это и есть та самая своевременная реакция на вызовы времени, пишет канал.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.

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