Лукашенко принял решение отправить правительство Беларуси в отставку

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства, сообщает БЕЛТА.



Информацию подтвердили в пресс-службе президента. Там уточнили, что соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.



3 июня предложения по новому составу правительства были обсуждены на совещании у президента. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.



Как сообщает телеканал «Беларусь 1», на совещании обсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение.



Серьезному анализу подвергли действующий состав правительства, на рассмотрение лидеру были представлены новые кандидатуры на некоторые посты в исполнительной власти.



В целом формировать команду последовательно начали еще полгода назад. В конце прошлого и на старте этого года уже был принят ряд заметных кадровых решений, направленных, во-первых, на корректировку экономического, во-вторых, силового блока в правительстве. Такая кадровая ротация была нацелена на укрепление в плоскости экономики и в сфере национальной безопасности.



Сам Лукашенко отметил, что к нынешнему составу правительства по персоналиям у него нет особых претензий. Однако новые решения по управленческой вертикали - это и есть та самая своевременная реакция на вызовы времени, пишет канал.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.