Абитуриентам из анклава Сох предоставлена отдельная квота для поступления в вузы

Сох

CentralAsia (UZ) - Для молодежи Сохского района Ферганской области будет отдельно выделено 500 грантов. Об этом сообщил в ходе брифинга в Ташкенте заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев.

Кроме того, как сообщила пресс-служба администрации Сохского района, теперь молодежь анклава сможет сдавать экзамены при поступлении в вузы на своем родном языке - таджикском. Об этом было объявлено 3 июня на совещании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова в администрации Сохского района.

Как сообщалось ранее, в этом году тесты в вузы будут по двум предметам по специальности вместо трёх.

Ранее, в результате столкновений 31 мая между жителями узбекистанского села Чашма анклава Сох и кыргызстанского села Чечме по официальным данным, пострадали 187 граждан Узбекистана и 25 граждан Кыргызстана.

Согласно официальной информации, жители не поделили источник с водой, вспыхнувшая словесная перепалка переросла в противостояние, в ход пошли камни.

После столкновений 1 июня в Сохский район прибыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель Службы государственной безопасности республики Абдусалом Азизов и глава (хоким) Ферганской области Шухрат Ганиев.

Сохский район Узбекистана – это анклав, расположенный на территории Кыргызстана. Преобладающую часть населения Сохского района по этническому составу составляют таджики.