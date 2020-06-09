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  9 июня 2020
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В Монголо-корейском политехническом колледже введены две новые специальности

CentralAsia (MNG) -  Требования выпускников профессионально-технического образования и подготовки Монголии (ПТОП) постоянно меняются с развитием технологий в промышленности. Некоторые профессии превращаются в новые, а по запросу в промышленности появляются совершенно новые.

При поддержке проекта «Совместное техническое и профессиональное образование и обучение» /сПТОП/ Монголо-корейский политехнический колледж вводит две новые специальности в области «Автомобильная мехатроника» и «Техническое обслуживание оборудования для легкой промышленности» (механика / автоматизация).

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Профессиональные стандарты и учебные планы разрабатываются в сотрудничестве с компаниями, и семинары готовятся к этим новым курсам. Для обучения механике старые мастерские были отремонтированы и дают в три раза больше места для ориентированной на учащихся подготовки студентов ПТОП с соответствующими инструментами и оборудованием. Для работы с ручными инструментами сейчас доступно 30 рабочих мест.

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По заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии, проект сПТОП финансируется правительствами Германии, Австралии, Кореи и реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в тесном партнерстве с Министерством труда и социальной защиты Монголии.

Монголо-корейский политехнический колледж был основан в 1966 году и является одной из первых школ легкой промышленности в Монголии. В 2016 году колледж отметил 50-летний юбилей.
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