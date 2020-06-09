В Монголо-корейском политехническом колледже введены две новые специальности

CentralAsia (MNG) - Требования выпускников профессионально-технического образования и подготовки Монголии (ПТОП) постоянно меняются с развитием технологий в промышленности. Некоторые профессии превращаются в новые, а по запросу в промышленности появляются совершенно новые.

При поддержке проекта «Совместное техническое и профессиональное образование и обучение» /сПТОП/ Монголо-корейский политехнический колледж вводит две новые специальности в области «Автомобильная мехатроника» и «Техническое обслуживание оборудования для легкой промышленности» (механика / автоматизация).

При поддержке проекта «Совместное техническое и профессиональное образование и обучение» /сПТОП/ Монголо-корейский политехнический колледж вводит две новые специальности в области «Автомобильная мехатроника» и «Техническое обслуживание оборудования для легкой промышленности» (механика / автоматизация).