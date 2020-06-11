В Монголии преподаватели ПТОП выучат язык жестов

CentralAsia (MNG) - Преподаватели и сотрудники Монголо-корейского политехнического колледжа рады возможности общаться со своими учениками, имеющими нарушения слуха, заявили преподаватели профессионально-технического образования и подготовки (ПТОП) после двух недель базового и промежуточного обучения жестовому языку.

Для создания инклюзивного ПТОП для всех в рамках проекта «Совместное техническое и профессиональное образование и обучение» (сПТОП) в сотрудничестве с НПО «Глухое образование» было организовано смешанное обучение жестовому языку (онлайн и в классе).

Для создания инклюзивного ПТОП для всех в рамках проекта «Совместное техническое и профессиональное образование и обучение» (сПТОП) в сотрудничестве с НПО «Глухое образование» было организовано смешанное обучение жестовому языку (онлайн и в классе).