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  11 июня 2020
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В Монголии преподаватели ПТОП выучат язык жестов

CentralAsia (MNG) -  Преподаватели и сотрудники Монголо-корейского политехнического колледжа рады возможности общаться со своими учениками, имеющими нарушения слуха, заявили преподаватели профессионально-технического образования и подготовки (ПТОП) после двух недель базового и промежуточного обучения жестовому языку.

Для создания инклюзивного ПТОП для всех в рамках проекта «Совместное техническое и профессиональное образование и обучение» (сПТОП) в сотрудничестве с НПО «Глухое образование» было организовано смешанное обучение жестовому языку (онлайн и в классе).

Многие студенты с нарушениями слуха учатся в монголо-корейском политехническом колледже. Например, в прошлом году в классе компьютерных информационных технологий обучалось 13 учеников, и 8 из них были учениками с нарушениями слуха.

«Я должна была общаться со своими студентами в письменной форме, но они обычно не знают технических слов в письменном виде. Кроме того, их навыки письма не так хороши, как их язык жестов. Будучи в состоянии использовать язык жестов, я счастлива, что он позволит мне более свободно общаться со всеми моими студентами и обеспечивать качественное обучение для всех. Я встретила и продемонстрировала язык жестов, который я изучила, выпускнику моего класса. Он был очень рад видеть, что я могла подписать», - рассказала одна из участниц тренинга.

Проект с ПТОП реализует мероприятия, направленные на повышение доступности учреждений ПТОП, а также на привлечение школьного персонала и учителей к проведению инклюзивного обучения.

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По заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии проект ПТОП финансируется правительствами Германии, Австралии, Кореи и реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в тесном сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Монголии.

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