В Монголии преподаватели ПТОП выучат язык жестов

- Монголия, жизнь в Центральной Азии
- 12:01, 11 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Преподаватели и сотрудники Монголо-корейского политехнического колледжа рады возможности общаться со своими учениками, имеющими нарушения слуха, заявили преподаватели профессионально-технического образования и подготовки (ПТОП) после двух недель базового и промежуточного обучения жестовому языку.
Для создания инклюзивного ПТОП для всех в рамках проекта «Совместное техническое и профессиональное образование и обучение» (сПТОП) в сотрудничестве с НПО «Глухое образование» было организовано смешанное обучение жестовому языку (онлайн и в классе).
Многие студенты с нарушениями слуха учатся в монголо-корейском политехническом колледже. Например, в прошлом году в классе компьютерных информационных технологий обучалось 13 учеников, и 8 из них были учениками с нарушениями слуха.
«Я должна была общаться со своими студентами в письменной форме, но они обычно не знают технических слов в письменном виде. Кроме того, их навыки письма не так хороши, как их язык жестов. Будучи в состоянии использовать язык жестов, я счастлива, что он позволит мне более свободно общаться со всеми моими студентами и обеспечивать качественное обучение для всех. Я встретила и продемонстрировала язык жестов, который я изучила, выпускнику моего класса. Он был очень рад видеть, что я могла подписать», - рассказала одна из участниц тренинга.
Проект с ПТОП реализует мероприятия, направленные на повышение доступности учреждений ПТОП, а также на привлечение школьного персонала и учителей к проведению инклюзивного обучения.
По заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии проект ПТОП финансируется правительствами Германии, Австралии, Кореи и реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в тесном сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Монголии.
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