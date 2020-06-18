В России за сутки коронавирус выявлен у 7,7 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрированы 7790 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 450 (31,5%).

Всего с начала пандемии в России нарастающим итогом выявлен 561 091 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 15,9 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 311,9 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 309 719 человек.