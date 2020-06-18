За сутки в России от коронавируса скончались 182 человека

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 182 пациента, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 49 и Санкт-Петербурге – 29.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 7660 человек. Всего с начала пандемии в стране коронавирус обнаружен у 561 091 человека, из них вылечились 313 963 пациента, под медицинским наблюдением остаются 309 719 человек.