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  18 июня 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались 182 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 182 пациента, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 49 и Санкт-Петербурге – 29.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 7660 человек. Всего с начала пандемии в стране коронавирус обнаружен у 561 091 человека, из них вылечились 313 963 пациента, под медицинским наблюдением остаются 309 719 человек.

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