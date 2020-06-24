В Казахстане устроившие той во время карантина привлечены к ответственности

CentralAsia (KZ) - Видео с полицейскими на тое прокомментировали в Департаменте полиции Шымкента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в Сети появилось видео, автор которого сообщил, что сотрудники полиции посетили праздничное мероприятие в Туркестанской области во время карантина.

Правоохранители провели служебное расследование.

«В ходе проверки установлено, что 12 июня в качестве гостей на торжественном мероприятии, организованном во время карантина на территории зоны отдыха в Толебийском районе Туркестанской области, присутствовал один из действующих сотрудников Департамента полиции Шымкента, а также начальники учебного центра и регионального УССО (Управления специализированной службы охраны). Все должностные лица за нарушение Этического кодекса государственного служащего привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в полиции.

Кроме того, в Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что администрация зоны отдыха получит штраф. Изучив видео, органы правопорядка выявили нарушение части 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции».

«Санитарными врачами в отношении администрации зоны отдыха составлен административный протокол по статье 462, части 3 КоАП. Собранные материалы направлены в Толебийский районный суд для принятия соответствующего решения. С гостями и устроителями мероприятия проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», - заключили в полиции области.

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