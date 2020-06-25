Фото — 8 точек на теле, массаж которых поможет справиться с тревогой и бессонницей

CentralAsia (CA) - Стресс, головная боль, беспокойство или гормональные нарушения чаще всего становятся причиной тревоги и отсутствия сна.

Многие привыкли принимать болеутоляющие средства при головной и любой другой физической боли, пить травяные отвары для расслабления после долгого рабочего дня, однако большинство из нас не думали о тех огромных преимуществах, которые может нам дать массаж определенных точек.

Специалисты назвали 8 акупрессурных точек, нажатие на многие из которых способно устранить препятствия, мешающие нам хорошо спать.

Точка Перикарда 6 (P6) для борьбы с приступами тревоги и глубокого сна

«Обычно эту точку стимулируют для решения проблемы укачивания, однако это также отлично подходит для преодоления тревожности и помогает со сном. Данная точка находится сразу после изгиба запястья», — говорит специалист по иглоукалыванию Шари От.







Как массировать эту точку?

Надавите на акупрессурную точку большим пальцем и дышите. Совершайте большим пальцем круговые движения и одновременно сделайте 10 глубоких вдохов. Затем повторите то же самое на другой руке.

ST 36 (Stomach 36) при тошноте и стрессе

«Давление на эту точку отлично подходит для снятия усталости, которая проявляется, например, в расстройстве желудка, тошноте, боли в животе и потере аппетита. Если плотный ужин не даёт вам спать по ночам, этот метод вам подойдет», — считает Стефани Дилиберо.

Как работать с этой точкой?

ST 36 расположена на внешней стороне ноги, немного ниже коленного сустава. Сядьте, положите правую ногу на левое бедро, так что ваше положение будет напоминать цифру четыре. Отмерьте четыре пальца ниже колена и нащупайте кость. Давите сильно пальцем на эту точку, но делайте перерывы. Продолжайте круговые движения большим пальцем в течение минуты, а затем повторите то же самое на другой ноге.

Точка канала почек 1 (Kidney 1) для сохранения спокойствия

Если ваш ум слишком занят воспоминаниями или будущим, не беспокойтесь. Вам поможет массаж точки канала почек.





Как массировать эту точку?

Акупрессурная точка расположена на подошве стопы, между костями второго и третьего пальцев, примерно на трети расстояния между основанием второго пальца и пяткой.

Чтобы найти эту точку, вы должны поднять одну ногу выше колена другой ноги в положении сидя (вы примете положение четверки). Надавливайте на эту точку большим пальцем некоторое время и делайте перерывы. Затем массируйте круговыми движениями и одновременно сделайте 10 глубоких вдохов. Повторите то же самое с другой ногой.

Точка CV 17 (Conception Vessel 17) для устранения напряжения в области грудной клетки

Массаж этой точки отлично подходит для снятия физического напряжения в области груди, ощущения тяжести и одышки.

CV 17 расположена в середине грудины на уровне сосков.

Эту область следует аккуратно массировать в течение одной минуты двумя пальцами, совершая круговые движения, направляя дыхание в эту область. Повторяйте массаж по мере необходимости.



Точка Тай-Ян для избавления от головной боли перед сном

Массаж этой области (расположена между краем глаза и ухом) при головной боли в традиционной китайской медицине является очень давней и известной практикой. Доктор Шари От рассказывает: «Точки в этой области стимулируются в процессе точечного массажа или иглоукалывания. Тысячелетиями точку Тай-Ян стимулировали для успокоения ума, а также лечения головных болей и снятия напряжения как неотъемлемой части стрессового образа жизни.

Как массировать эту точку?

Поместите кончики пальцев указательного и среднего пальцев в эту область и массируйте круговыми движениями, медленно делая 10 глубоких вдохов. Затем поместите пальцы в середину этой области и надавите, сделав два глубоких вдоха. Выдыхайте медленно.

Точка H7 (Heart 7) для борьбы с бессонницей и контроля эмоций

Стефани Дилиберо рекомендует массировать эту точку тем людям, которые не спят всю ночь из-за «безудержного цунами эмоций».

Как делать массаж?

Точка H7 расположена чуть ниже запястья у основания ладони. Осторожно надавите пальцами на эту область и продолжайте держать их в этом положении, медленно делая 5 глубоких вдохов. Представьте, что вы вдыхаете энергию через кончики пальцев к этой точке. Повторите тот же на другом запястье.

S6 (Spleen 6) для гормонального баланса и снятия стресса

«Массаж точки S6 помогут достичь гормонального баланса, успокоить ум и поэтому отлично подходит для снятия стресса, тревоги и в случае бессонницы», — рассказывает доктор От. По ее словам, она использует массаж этой точки примерно в 90% случаев.

Как делать массаж?

Сядьте на стул и положите лодыжку на колено другой ноги. Эта точка находится на расстоянии ладони выше лодыжки, то есть в середине икроножной мышцы. Помассируйте область между голенью и задней мышцей и сделайте 10 медленных и глубоких вдохов. Затем повторите с другой ногой. Делайте эту процедуру ежедневно, если это возможно.

LI 4 (Large intestine 4) для снятия напряжения в верхней части тела

Массаж в этой области полезен для облегчения боли в верхней части тела, включая шею, плечи, челюсть и голову, а также для решения проблем с нервной системой и пищеварением. Если у вас стресс или запор, помассируйте эту точку.





Аккуратно надавите на точку, находящуюся между указательным и большим пальцами левой руки, используя большой и указательный пальцы правой руки. Делайте круговые движения большим пальцем правой руки, надавливая с достаточной силой, чтобы почувствовать сопротивление без боли. Постепенно надавливайте сильнее. Делая это, дышите медленно и глубоко. Помассируйте этим же способом другую руку. Продолжайте массаж, пока не почувствуете себя освобожденным от напряжения.