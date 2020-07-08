В Ташкенте семья провела свадьбу 3 раза за один день, чтобы соблюсти лимит в 30 человек

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте для того, чтобы не превысить лимит в 30 приглашенных гостей, семья провела свадьбу три раза за один день. В результате коронавирусом заразились 79 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шодмонов.

По словам министра, свадьбы, различные церемонии и семейные мероприятия среди населения способствуют распространению вируса. «Например, 110 случаев заражения произошло на 4 свадьбах, а на одной только свадьбе в Юнусабадском районе заразились 79 человек. Для того, чтобы не превысить лимит в 30 приглашенных гостей, свадьба была проведена три раза за один день», - сообщил Шодмонов.

За последние 14 дней 52% случаев коронавируса были выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа, и 48% – у населения страны.