В Узбекистане зафиксирован 50-й случай смерти от коронавируса

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CentralAsia (UZ) - В Бухаре скончался 53-летний пациент с коронавирусом, сообщил 9 июля Минздрав.

По информации Министерства здравоохранения, скончался 53-летний житель Бухарской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

20 июня в связи с недомоганием пациент был помещен в инфекционное отделение районного медицинского центра. 22 июня его состояние ухудшилось, и он был доставлен в отделение интенсивной терапии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра.

Мужчине был поставлен диагноз COVID-19, сопровождавшийся двусторонней пневмонией, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Мужчина страдал гипертонией.

Несмотря на медицинскую помощь, пациент умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Это 50-й случай смерти от коронавируса в стране с начала пандемии.