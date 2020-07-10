В Узбекистане зафиксирован 50-й случай смерти от коронавируса

- Узбекистан, общество
- 0:01, 10 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Бухаре скончался 53-летний пациент с коронавирусом, сообщил 9 июля Минздрав.
По информации Министерства здравоохранения, скончался 53-летний житель Бухарской области с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
20 июня в связи с недомоганием пациент был помещен в инфекционное отделение районного медицинского центра. 22 июня его состояние ухудшилось, и он был доставлен в отделение интенсивной терапии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра.
Мужчине был поставлен диагноз COVID-19, сопровождавшийся двусторонней пневмонией, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Мужчина страдал гипертонией.
Несмотря на медицинскую помощь, пациент умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Это 50-й случай смерти от коронавируса в стране с начала пандемии.