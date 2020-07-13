В России число скончавшихся от коронавируса увеличилось на 104

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 104 человека, следует из данных оперативного штаба.

Большинство смертей зарегистрировано в Москве – 25 и Санкт-Петербурге – 23.

Общее число умерших от коронавируса достигло 11 439 человек. Всего в начала пандемии коронавирус выявлен у 733 699 человек, из них вылечился 504 021 пациент, под медицинским наблюдением находятся 275 334 человека.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, с сегодняшнего дня в городе отменяют некоторые карантинные ограничения.