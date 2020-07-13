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  13 июля 2020
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Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана приостановил работу

CentralAsia (UZ) -  В связи с принимаемыми мерами по предупреждению распространения коронавируса COVID-19, Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Узбекистана временно приостанавливает прием граждан с 14 июля по 1 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В сообщении МИДа отмечается, что в случае острой необходимости, граждане могут обращаться по телефону и электронным адресам.

Ранее сообщалось, что с 13 июля по 1 августа по всему Узбекистану дополнительные карантинные ограничения. Приостанавливается работа парикмахерских и салонов красоты. Людям старшее 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без строгой необходимости.

С 10 июля по 1 августа в стране действуют усиленные карантинные ограничения, запрещено движение общественного транспорта, работа общепита, парков, вещевых рынков и т.п.

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