Путин заявил, что летальность от коронавируса в России в разы ниже, чем во многих других странах

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сегодня на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что летальность от коронавируса в России в разы ниже, чем во многих других странах.

«Отмечу, что по одному из, я считаю, одному из основных показателей эффективности нашей работы, по летальности, все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», - сказал он.

По словам президента, в России сейчас ежедневно проводится более 300 000 тестирований на коронавирус, а по состоянию на 11 июля развернуто 170 377 специализированных коек.

Путин отметил, что ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в стране остается стабильным, а количество выздоровевших растет.

«В этой связи подавляющее число субъектов России приступило к смягчению режимов самоизоляции граждан и иных противоэпидемиологических ограничений», - добавил он.

По последним данным, в России зарегистрировано 11 439 случаев смерти от коронавируса, из них за последние сутки — 104.