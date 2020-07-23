Мигранты из Узбекистана в Подольске спасли ребенка, свесившегося из окна 4-этажа

CentralAsia (UZ) - На днях в Подольске произошло спасение двухлетнего малыша, который выпал с балкона на 4 этаже, а его поймали на одеяло выходцы из Узбекистана, местные коммунальщики.

Ребенок перелез через балкон и целых 20 минут висел снаружи на руках, цепляясь ногами за выступ. Потом разжал руки и полетел вниз. 21-летняя мать в это время спала дома, как уже выяснила полиция, – в состоянии алкогольного опьянения.

Рабочие-коммунальщики Бекмурод Турдалиев и Шербек Салиев из узбекского города Андижан в одночасье стали героями Подольска. А руководство управляющей компании обещало премировать спасителей малыша.

– Ребята косили траву, потом позвонили мне и рассказали, что висит ребенок на выступе балкона на 4 этаже и кричит. Он громко плакал и звал: «Мама, мама!». Женщина с третьего этажа принесла нам одеяло. Мы растянули одеяло внизу и ждали еще 20 минут, а все это время ребенок висел на руках и плакал. Потом он устал, руки у него расцепились, и он упал прямо на одеяло, – рассказал «МК» Бекмурод Турдалиев. – Мы впятером держали одеяло, нам еще помогал русский 16-летний парень, он к нам подошел, из этого же дома. Ребенок все это время кричал, но мама или не слышала, или не хотела к нему выйти. Когда мы его поймали, он не коснулся земли и не пострадал.

О себе спаситель мальчика Бекмурод рассказал, что он уже 10 лет живет в Подольске, все это время работает в бригаде по обустройству территории округа. Он – многодетный отец, у него сынишка шести лет и три дочки, из них две близняшки. Семья была какое-то время с ним в Подольске, но в январе его родные поехали на родину и застряли там из-за карантина. Теперь они будут гордиться своим папой.

Про мать мальчика Наталью Ш. известно, что ей 21 год, она одинокая, у нее еще есть второй сын, которому всего годик. Полиция долго не могла попасть в ее квартиру после произошедшего, и когда дверь вскрыли с помощью экстренных служб, младший мальчик находился с мамой. Детей у мамы тут же забрали и поместили в больницу – на время проверки инцидента.