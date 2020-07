Ghost of Tsushima: монголы — плохие парни в японской игре

CentralAsia (MNG) - В «Ghost of Tsushima» монголы — определенно плохие парни. Ghost of Tsushima создан Вашингтонской студией Sucker Punch Productions, своей первой новой игрой для PlayStation 4 за шесть лет.



Ghost of Tsushima переносит игроков в феодальную Японию 13-го века, транспортируя их во времена, когда легендарные самураи сражались, чтобы защитить страну от монгольских захватчиков.



Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорён Монгольской империей. Главный герой, японский самурай по имени Дзин Сакай, в одиночку даёт бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы.

Предводитель монголов Хотун-хан, описывается как «пугающе здравомыслящий убийца». Моделями для внешности Дзина и Хотун-хана послужили актёры Дайсукэ Цудзи и Патрик Галлахер соответственно. Остров Цусима в игре представляет собой открытый мир, по которому игрок может передвигаться свободно; на нём имеется множество примечательных мест — от бамбуковых зарослей до замков.





