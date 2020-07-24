Спикер парламента Монголии ознакомился со строительством НПЗ

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Монголии Г.Занданшатар ознакомился с ходом строительства нефтеперерабатывающего завода в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь.

Нефтеперерабатывающий завод строится на кредитной основе в $1 млрд от Экспортно-импортного банка Индии и будет иметь мощность 1,5 млн тонн нефти в год.

Нефтеперерабатывающий завод строится на кредитной основе в $1 млрд от Экспортно-импортного банка Индии и будет иметь мощность 1,5 млн тонн нефти в год.