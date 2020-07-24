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  24 июля 2020
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Спикер парламента Монголии ознакомился со строительством НПЗ

CentralAsia (MNG) -  Спикер парламента Монголии Г.Занданшатар ознакомился с ходом строительства нефтеперерабатывающего завода в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь.

Строительство автомобильной и железной дороги, связанной с нефтеперерабатывающим заводом, завершено, и ведется строительство доменной печи.

Нефтеперерабатывающий завод строится на кредитной основе в $1 млрд от Экспортно-импортного банка Индии и будет иметь мощность 1,5 млн тонн нефти в год.

Монголия закупает 1,3 млн тонн топлива на $1 млрд в год. Колебание цен на нефть на мировом рынке в прошлом оказывало негативное влияние на экономику Монголии, приводя к росту инфляции. С этой точки зрения строительство нефтеперерабатывающего завода не только уменьшит зависимость Монголии от импорта.

Монголия обладает 33-ми по величине запасами нефти в мире, с оценкой 332 млн тонн.

На основе инфраструктуры завода по инициативе депутата Б.Дэлгэрсайхана строится чугунный завод.

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