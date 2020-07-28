Монгольский боксер «Король Төгс» сразится с мексиканцем Эдуардо Рамиресом в сентябре

CentralAsia (MNG) -
Серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, заслуженный спортсмен Монголии Н.Төгсцогт, также известный как «King Tug»-«Король Төгс», объявил на своей официальной странице в социальной сети, что его следующий бой состоится в сентябре.
В частности, Н.Төгсцогт, 11-1-0 (победа-поражение-ничья), встретится с мексиканским боксером Эдуардо Рамиресом, (23-2-3), 19 сентября.
В своем предыдущем матче Н.Төгсцогт бросил вызов чемпиону WBC в полулегком весе Гари Расселу-младшему в феврале и впервые проиграл в своей профессиональной боксерской карьере. Принимая во внимание, что его противник Эдуардо Рамирес победил Ледуана Бартелеми К.О. в его последнем матче, состоявшемся в декабре 2019 года.
Нямбаярын Төгсцогт (род. 23 июня 1992) — монгольский боксёр. Серебряный призёр Олимпийских игр (2012), серебряный призёр чемпионата мира (2009), бронзовый призёр чемпионата Азии (2009). Чемпион мира в полулёгкой (версия IBO, 2019—н. в.) весовой категории. Перешёл в профессиональный бокс. Стал тренироваться у Джо Гуссена. В феврале 2015 года подписал контракт с менеджером Элом Хэймоном. Дебютировал на профессиональном риге 13 марта 2015 года, одержав победу нокаутом в 1-м раунде. 27 августа 2015 года досрочно победил бывшего претендента на титул чемпиона мира во 2-м наилегчайшем весе мексиканца Артуро Бадильо. 26 мая 2018 года нокаутировал в 3-м раунде бывшего временного чемпиона в двух весовых категориях колумбийца Оскара Эскандона. 26 января 2019 года победил единогласным решением судей, доминиканца Клаудио Марреро, и завоевал первый профессиональный титул и сразу вакантный пояс чемпиона мира по версии IBO. 8 февраля 2020 года встретился с чемпионом мира в полулёгком весе по версии WBC американцем Гэри Расселлом-младшим. Проиграл по очкам.
Эдуардо Рамирес — профессиональный боксёр родом из Мексики. Прозвище: Zurdito («Маленький левша»).
Рамирес выступает в весовой категории featherweight (полулёгкий вес). Лимит весовой категории составляет 57,15 кг. Свой первый бой в профессионалах 17-летний Эдуардо Рамирес провёл 24 сентября 2010 г. Его соперником был Франсиско Амарал. Эдуардо победил единогласным решением судей (UD). За свою профессиональную карьеру Эдуардо Рамирес не становился чемпионом мира по версиям четырёх основных боксёрских организаций (WBC, WBO, IBF, WBA). 9 декабря 2017 г мексиканский боксёр впервые проиграл в своей профессиональной карьере. Его оппонентом в ринге в тот вечер был Ли Селби. Эдуардо Рамирес проиграл бой единогласным решением судей (UD).
Коронавирус в Монголии
Карта распространения