Монгольский боксер «Король Төгс» сразится с мексиканцем Эдуардо Рамиресом в сентябре

CentralAsia (MNG) -

Серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, заслуженный спортсмен Монголии Н.Төгсцогт, также известный как «King Tug»-«Король Төгс», объявил на своей официальной странице в социальной сети, что его следующий бой состоится в сентябре.

Серебряный призер летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, заслуженный спортсмен Монголии Н.Төгсцогт, также известный как «King Tug»-«Король Төгс», объявил на своей официальной странице в социальной сети, что его следующий бой состоится в сентябре.

В своем предыдущем матче Н.Төгсцогт бросил вызов чемпиону WBC в полулегком весе Гари Расселу-младшему в феврале и впервые проиграл в своей профессиональной боксерской карьере. Принимая во внимание, что его противник Эдуардо Рамирес победил Ледуана Бартелеми К.О. в его последнем матче, состоявшемся в декабре 2019 года.

В своем предыдущем матче Н.Төгсцогт бросил вызов чемпиону WBC в полулегком весе Гари Расселу-младшему в феврале и впервые проиграл в своей профессиональной боксерской карьере. Принимая во внимание, что его противник Эдуардо Рамирес победил Ледуана Бартелеми К.О. в его последнем матче, состоявшемся в декабре 2019 года.