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  28 июля 2020
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Бывший премьер-министр Монголии приговорен к 5 годам тюрьмы

CentralAsia (MNG) -  

В Монголии 23 июля 25-й премьер-министр Санжийн Баяр был приговорен к 5 годам тюрьмы.

Он был обвинен в неправильном использовании своей должности премьер-министра как заключившего соглашение с компанией «Петровис Трейдинг» и Ivanhoe Mines Mongolia Inc, акционерными компаниями его друга Ч.Давааняма, 1 сентября 2009 года на поставку горюче-смазочных материалов до конца 2013 года. В течение срока действия соглашения Санжийн Баяр предоставил возможность ООО «Петровис Трейдинг» получить доход в размере 418 млрд. 385 млн. 173 тыс. 982 тугриков ($147113954).

Таким образом, 418,3 млрд.тугриков ($147 млн) было конфисковано за незаконные доходы. Его друг Ч.Давааням был приговорен к двум годам тюремного заключения, и его четыре незаконно купленные квартиры в Соединенных Штатах на сумму 5 млрд. 766 млн. 440 тыс. тугриков ($2027614) были конфискованы и превращены в государственные доходы.

6 июля, незадолго до национального праздника Наадам, 29-й премьер-министр Жаргалтулгын Эрдэнэбат был приговорен к 6 годам тюремного заключения.

Другой бывший премьер-министр страны Мэндсайханы Энхсайхан находится в заключении. Он является 18-м премьер-министром Монголии, который был признан виновным в причинении 55 млн.тугриков ($ 20 тыс.) ущерба министерству энергетики. Он был приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения и отстранен от госдолжности на четыре года.
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