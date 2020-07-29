Монголия и Южная Корея будут уделять больше внимания вопросам, связанным с рабочей силой

CentralAsia (MNG) -
Министр труда и социальной защиты А.Ариунзаяа провела встречу с послом Кореи в Монголии Ли Ё Хуном, чтобы обсудить меры, принимаемые правительством Монголии с целью преодоления экономических трудностей, вызванные пандемией COVID-19, возможностями партнерства в рамках контрмер во время пандемии, а также вопросом социальной защиты и занятости монгольских граждан, проживающих в Южной Корее.
Отметив необходимость ускорения обмена между людьми для дальнейшего развития двусторонних отношений, посол Ли Ё Хун сказал:
«В настоящее время в Республике Корея проживает около 50 тысяч граждан Монголии. Мы будем уделять больше внимания улучшению социальной защиты граждан Монголии и вопросам, касающимся рабочей силы, получаемой из Монголии в рамках трудовых договоров. Поскольку квота рабочих не выполняется в полной мере, вопросу обеспечения монгольских граждан рабочими местами будет уделяться больше внимания».
«Партнерство между нашими двумя странами в основном сосредоточено на рабочей силе, здравоохранении и сфере труда. С монгольской стороны в настоящее время мы работаем над цифровизацией регистрации не только в сфере труда, но и во всех других секторах. Существует большая необходимость в разработке совместной базы данных по этому вопросу между двумя странами. В результате, граждане, желающие работать в Республике Корея, смогут узнать о доступных вакансиях. Что касается людей, незаконно находящихся в стране, есть некоторые вопросы, касающиеся защиты их прав и интересов, которые должны прийти к взаимопониманию», - сказала министр А.Ариунзаяа.
В рамках Меморандума о взаимопонимании в отношении отправки и получения рабочей силы в соответствии с системой разрешений на работу, созданной между министерством труда и социальной защиты Монголии и министерством занятости и труда Республики Корея, 790–1300 монгольских граждан граждане ежегодно работали в стране в течение последних семи лет.
В 2006 году между правительствами двух стран было заключено соглашение о социальной защите, освобождающее монгольских граждан от пенсионных страховых взносов в принимающей стране и позволяющее им возвращать уплаченную ими премию.
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