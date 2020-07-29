Монголия и Южная Корея будут уделять больше внимания вопросам, связанным с рабочей силой

CentralAsia (MNG) -

Министр труда и социальной защиты А.Ариунзаяа провела встречу с послом Кореи в Монголии Ли Ё Хуном, чтобы обсудить меры, принимаемые правительством Монголии с целью преодоления экономических трудностей, вызванные пандемией COVID-19, возможностями партнерства в рамках контрмер во время пандемии, а также вопросом социальной защиты и занятости монгольских граждан, проживающих в Южной Корее.

Министр труда и социальной защиты А.Ариунзаяа провела встречу с послом Кореи в Монголии Ли Ё Хуном, чтобы обсудить меры, принимаемые правительством Монголии с целью преодоления экономических трудностей, вызванные пандемией COVID-19, возможностями партнерства в рамках контрмер во время пандемии, а также вопросом социальной защиты и занятости монгольских граждан, проживающих в Южной Корее.

«В настоящее время в Республике Корея проживает около 50 тысяч граждан Монголии. Мы будем уделять больше внимания улучшению социальной защиты граждан Монголии и вопросам, касающимся рабочей силы, получаемой из Монголии в рамках трудовых договоров. Поскольку квота рабочих не выполняется в полной мере, вопросу обеспечения монгольских граждан рабочими местами будет уделяться больше внимания».

«В настоящее время в Республике Корея проживает около 50 тысяч граждан Монголии. Мы будем уделять больше внимания улучшению социальной защиты граждан Монголии и вопросам, касающимся рабочей силы, получаемой из Монголии в рамках трудовых договоров. Поскольку квота рабочих не выполняется в полной мере, вопросу обеспечения монгольских граждан рабочими местами будет уделяться больше внимания».